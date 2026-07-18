L’Unione Europea e la NATO stanno chiedendo alla Grecia di inviare i sistemi di difesa missilistica Patriot, definiti “vecchi”, a Kiev. La richiesta si inserisce in un contesto di pressioni politiche e militari per rafforzare la capacità di difesa ucraina. Nel frattempo, in edicola dal 29 luglio, è uscito un nuovo numero di un giornale che propone un approfondimento in due puntate sulla storia di Dylan Dog, affiancato da storie di Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Ue e Nato stanno pressando il governo greco affinché fornisca all’Ucraina 200 dei propri missili Patriot, necessari a Kiev per contrastare i bombardamenti russi. Per aggirare le remore di Atene, la Norvegia si è offerta di fare da intermediario nel trasferimento. La richiesta arriva dopo che Trump, nell’ultimo vertice Nato, aveva acconsentito (verbalmente) alla produzione di Patriot in Ucraina e dopo il fallimento di un accordo per trasferire alcune batterie missilistiche greche. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Ue e Nato pressano la Grecia per fornire i “vecchi” Patriot a Kiev

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