Ue e Nato pressano la Grecia per fornire i vecchi Patriot a Kiev

Da ilmanifesto.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea e la NATO stanno chiedendo alla Grecia di inviare i sistemi di difesa missilistica Patriot, definiti “vecchi”, a Kiev. La richiesta si inserisce in un contesto di pressioni politiche e militari per rafforzare la capacità di difesa ucraina. Nel frattempo, in edicola dal 29 luglio, è uscito un nuovo numero di un giornale che propone un approfondimento in due puntate sulla storia di Dylan Dog, affiancato da storie di Zerocalcare e Shintaro Kago.

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Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Ue e Nato stanno pressando il governo greco affinché fornisca all’Ucraina 200 dei propri missili Patriot, necessari a Kiev per contrastare i bombardamenti russi. Per aggirare le remore di Atene, la Norvegia si è offerta di fare da intermediario nel trasferimento. La richiesta arriva dopo che Trump, nell’ultimo vertice Nato, aveva acconsentito (verbalmente) alla produzione di Patriot in Ucraina e dopo il fallimento di un accordo per trasferire alcune batterie missilistiche greche. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

ue e nato pressano la grecia per fornire i vecchi patriot a kiev
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