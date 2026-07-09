Al termine del vertice Nato di Ankara, Donald Trump ha dichiarato di non abbandonare l’alleanza e ha rivolto un messaggio di ricucitura con l’Europa. Ha inoltre aperto alla possibilità di fornire sistemi missilistici Patriot all’Ucraina. Le sue parole puntano a ridurre le tensioni con gli alleati europei, dopo giorni di atteggiamenti provocatori. La posizione del presidente statunitense si concentra sulla volontà di rafforzare la cooperazione e di sostenere l’Ucraina con sistemi difensivi.

Donald Trump tende la mano agli alleati europei e, al termine del vertice Nato di Ankara, prova a raffreddare le tensioni che lui stesso aveva alimentato nei giorni precedenti. Il presidente degli Stati Uniti assicura che Washington non lascerà l’Alleanza Atlantica, conferma il sostegno all’Ucraina e annuncia nuovi sviluppi sul fronte della difesa di Kiev, pur mantenendo un atteggiamento conciliante nei confronti della Russia e di Vladimir Putin. Per due giorni il summit turco ha rappresentato un momento di riavvicinamento tra Stati Uniti ed Europa dopo settimane di scontri verbali. Sul tavolo restano gli impegni sulla spesa militare, il sostegno all’Ucraina e il rafforzamento della sicurezza dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Trump ricuce con l’Europa: “Non abbandono la Nato”. Poi apre ai Patriot per Kiev

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Trump MINACCIA l'Europa con nuovi DAZI: Voglio la Groenlandia o PAGHERETE

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