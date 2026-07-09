Il 9 luglio 2026, un ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver concesso le licenze per la produzione di missili intercettori del sistema Patriot all’Ucraina, ma senza impegno concreto di fornirli. La decisione ha sorpreso le parti coinvolte, tra cui Kiev e Mosca, e le aziende produttrici. La proposta è apparsa troppo generica e il Cremlino non ha espresso preoccupazioni.

Roma, 9 luglio 2026 - Ha sorpreso tutti Donald Trump, sia Kiev che Mosca, sia gli alleati che le aziende coinvolte, concedendo le licenze per la produzione di missili intercettori per il sistema di difesa Patriot all’Ucraina, sperando di accontentare le richieste ucraine di difesa dai missili balistici russi. Ma come altre volte il presidente è stato frettoloso, ha anticipato troppo i tempi, e ha dato per scontato dei sì, illudendo Kiev, anche solo per poco, e facendo arrabbiare Mosca, ma non troppo. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-a-zelensky-vi-daro-licenza-per-i-patriot-cosi-ve-li-produrrete-ydzakq1d Trump non ha ancora informato i produttori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il teatrino di Trump: concede le licenze dei Patriot a Kiev, ma lo fa per non doverli fornire. L’offerta è troppo generica e il Cremlino non si preoccupa

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