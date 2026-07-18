Ucraina ZelenskyGiorni pieni di consultazioniascolto ciò che dicono le persone

In Ucraina, il presidente ha riferito di aver trascorso giorni dedicati a consultazioni e ascolto delle opinioni della popolazione. Ha aggiunto di aver avuto un lungo colloquio con un suo collaboratore, senza specificare ulteriori dettagli.

KIEV (ITALPRESS) – “Ieri e oggi sono stati giorni pieni di consultazioni. Naturalmente, ascolto ciò che le persone dicono. Oggi ho parlato a lungo con Mykhailo Fedorov. Ho anche parlato con Oleksandr Syrskyi oggi. Le decisioni riguardo all'esercito saranno prese”.Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando “tutti coloro che hanno a cuore l'Ucraina. Grazie a tutti coloro che difendono le nostre posizioni in prima linea e a quelli che fanno del loro meglio per riportare la guerra a casa, in Russia, da dove è venuta”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Iltempo.it - Ucraina, Zelensky”Giorni pieni di consultazioni,ascolto ciò che dicono le persone”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, Zelensky scrive a Putin lettera aperta«Incontriamoci e poniamo fine a questa guerra»

Notizie e thread social correlati

Dicono in Polonia: Zelensky teme per il futuro e sa che perderà le elezioniIn Polonia si afferma che Zelensky teme per il futuro politico e che perderà le prossime elezioni.

Rita Guarino, campionessa e allenatrice di calcio femminile: «Ognuno combatte le proprie battaglie nella vita. Ma è sentire che ci sono anche altre combattenti, altre persone che lottano per qualcosa di importante, come la salute, ciò che mi conquista»Rita Guarino, nota nel calcio femminile come ex giocatrice e attuale allenatrice, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla forza e la...

Argomenti più discussi: Ucraina, ZelenskyGiorni pieni di consultazioni,ascolto ciò che dicono le persone; La Difesa ucraina è un covo di vipere. Zelensky silura Fedorov, proteste in piazza.

Ucraina, ZelenskyGiorni pieni di consultazioni,ascolto ciò che dicono le personeKIEV - Ieri e oggi sono stati giorni pieni di consultazioni. Naturalmente, ascolto ciò che le persone dicono. Oggi ho parlato a lungo con Mykhailo Fedorov. Ho anche parlato con Oleksandr Syrskyi oggi ... laprovinciacr.it

Ucraina in crisi, pronta la ritirata di Zelensky: ora in bilico c’è SyrskyAAppuntamento alle 20, per il terzo giorno di protesta. Qualcuno è già lì dalle 15. Si inizia con un minuto di silenzio. La piazza è la stessa, quella di fronte al teatro Ivan Franko. Le persone sono ... ilfattoquotidiano.it

Zelenskyy dice che la Russia continua a ripristinare la sua scadenza per catturare Donetsk — ora a 15 tentativi reddit