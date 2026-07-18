Ucraina ZelenskyGiorni pieni di consultazioniascolto ciò che dicono le persone

Da iltempo.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Ucraina, il presidente ha riferito di aver trascorso giorni dedicati a consultazioni e ascolto delle opinioni della popolazione. Ha aggiunto di aver avuto un lungo colloquio con un suo collaboratore, senza specificare ulteriori dettagli.

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KIEV (ITALPRESS) – “Ieri e oggi sono stati giorni pieni di consultazioni. Naturalmente, ascolto ciò che le persone dicono. Oggi ho parlato a lungo con Mykhailo Fedorov. Ho anche parlato con Oleksandr Syrskyi oggi. Le decisioni riguardo all'esercito saranno prese”.Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando “tutti coloro che hanno a cuore l'Ucraina. Grazie a tutti coloro che difendono le nostre posizioni in prima linea e a quelli che fanno del loro meglio per riportare la guerra a casa, in Russia, da dove è venuta”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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