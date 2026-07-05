Il ripristino di relazioni serene fra Polonia e Ucraina sarà certamente possibile, ma solo dopo un cambio di governo a Kiev, o per meglio dire con il successore di Zelensky. Per il momento, invece, le prospettive non sono rosee e lo stesso presidente ucraino appare molto nervoso a proposito del suo futuro politico. È quanto spiega lo storico e opinionista Nowak dell’Università Jagellonica di Cracovia in un’intervista al giornale polacco Do Rzeczy. Convocato l’ambasciatore-concorrente. Il professor Andrzej Nowak sostiene che sia ancora possibile per la Polonia e l’Ucraina costruire relazioni costruttive e basate sulla cooperazione, ma non con l’attuale governo sotto la presidenza di Zelensky. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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