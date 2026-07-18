Il 21enne accusato di aver ucciso un uomo a Rozzano, nel 2024, per un paio di cuffie, è stato giudicato capace di intendere e volere al momento del fatto. La perizia ha confermato che l’imputato comprendeva le conseguenze delle proprie azioni e poteva controllarle. L’omicidio è avvenuto l’11 ottobre, quando ha accoltellato la vittima che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via auricolari wireless del valore di 14 euro.

Era capace di intendere e volere al momento dei fatti Daniele Rezza, il 21enne che l’11 ottobre 2024 a Rozzano, in provincia di Milano, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via un paio di auricolari wireless da 14 euro. Lo ha stabilito la perizia affidata alla psichiatra Mara Bertini e disposta nel processo d’appello, dopo che il giovane, in primo grado, era stato condannato a 27 anni di reclusione. I risultati della perizia psichiatrica. La perizia – richiesta dalla corte di assise d’appello – è stata depositata: “Rezza era capace di intendere e volere al momento dei... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Uccise un ragazzo in strada per un paio di cuffie, la perizia lo inchioda: “Perfettamente in grado di intendere”

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