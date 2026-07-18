Uccise un ragazzo in strada per un paio di cuffie la perizia lo inchioda | Perfettamente in grado di intendere

Da secoloditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 21enne accusato di aver ucciso un uomo a Rozzano, nel 2024, per un paio di cuffie, è stato giudicato capace di intendere e volere al momento del fatto. La perizia ha confermato che l’imputato comprendeva le conseguenze delle proprie azioni e poteva controllarle. L’omicidio è avvenuto l’11 ottobre, quando ha accoltellato la vittima che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via auricolari wireless del valore di 14 euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Era capace di intendere e volere al momento dei fatti Daniele Rezza, il 21enne che l’11 ottobre 2024 a Rozzano, in provincia di  Milano, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via un paio di auricolari wireless da 14 euro. Lo ha stabilito la perizia affidata alla psichiatra Mara Bertini e disposta nel processo d’appello, dopo che il giovane, in primo grado, era stato condannato a 27 anni di reclusione. I risultati della perizia psichiatrica. La perizia – richiesta dalla corte di assise d’appello – è stata depositata:  “Rezza era capace di intendere e volere al momento dei... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

uccise un ragazzo in strada per un paio di cuffie la perizia lo inchioda perfettamente in grado di intendere
© Secoloditalia.it - Uccise un ragazzo in strada per un paio di cuffie, la perizia lo inchioda: “Perfettamente in grado di intendere”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mirko ucciso dal padre sui social scriveva: brutto che un padre ti preferisca morto che gay

Video Mirko ucciso dal padre sui social scriveva: brutto che un padre ti preferisca morto che gay

Notizie e thread social correlati

Uccise il suocero in strada. La perizia inchioda l’ex marito di Lavinia: "Capace di intendere"Due anni dopo l’episodio di violenza avvenuto in via Menotti, il processo per l’omicidio del suocero si avvicina a una conclusione.

Uccise a coltellate Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie del cellulare: Rezza “è capace d’intendere e di volere”Il tribunale ha stabilito che il ventunenne responsabile dell’omicidio di un uomo di 31 anni, avvenuto nell’ottobre 2024 nel Milanese, era capace di...

Temi più discussi: Ragazzo di 19 anni accoltellato nel parcheggio di un supermercato: morto. Due fermati per l'omicidio; Vizio totale di mente, assolto il giovane che uccise il suo capomastro; Femminicidio di Aurora Tila a Piacenza, l'ex fidanzato confessa al processo in appello; Crema, 19enne ucciso a coltellate in un parcheggio: tre fermati per omicidio.

uccise un ragazzo inPestò la madre, poi si uccise in mare: un arresto per droga dopo la morte di Riccardo MerkuriMACERATA Da un dramma familiare culminato nel suicidio di un ragazzo di 20 anni è scattata l’indagine dei carabinieri della Compagnia ... msn.com

Minaccia di uccidere i genitori con un coltello, arrestato un ragazzo di 14 anni a RomaMinaccia di uccidere i genitori con un coltello, arrestato un ragazzo di 14 anni ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web