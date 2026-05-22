Due anni dopo l’episodio di violenza avvenuto in via Menotti, il processo per l’omicidio del suocero si avvicina a una conclusione. La perizia ha stabilito che l’ex marito di Lavinia era in grado di intendere al momento dell’omicidio. L’uomo, accusato di aver ucciso il suocero in strada, si trova ora di fronte a una decisione legale definitiva. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che ha seguito con attenzione gli sviluppi del procedimento giudiziario.

Due anni dopo quella mattina di sangue in via Menotti, il processo per il delitto di Casbeno arriva a una svolta. Marco Manfrinati, l’ex avvocato 42enne accusato di avere ucciso il suocero Fabio Limido e di avere tentato di assassinare l’ex moglie Lavinia, era capace di intendere e di volere quando impugnò il coltello e colpì. È la conclusione a cui è arrivato il perito Stefano Ferracuti, nominato dalla Corte d’Assise. La relazione psichiatrica è stata depositata in tribunale e sarà illustrata nell’udienza del 29 maggio davanti alla Corte presieduta dal giudice Andrea Crema, con Stefania Brusa a latere. Secondo il consulente incaricato dai giudici, la furia omicida esplosa il 6 maggio 2024 non sarebbe riconducibile ad alcun vizio di mente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise il suocero in strada. La perizia inchioda l’ex marito di Lavinia: "Capace di intendere"

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