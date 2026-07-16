Il tribunale ha stabilito che il ventunenne responsabile dell’omicidio di un uomo di 31 anni, avvenuto nell’ottobre 2024 nel Milanese, era capace di intendere e di volere al momento del fatto. L’aggressione, avvenuta a Rozzano, è stata causata dalla richiesta delle cuffie wireless del valore di 14 euro. L’imputato ha accoltellato la vittima durante un tentativo di rapina. La sentenza conferma la piena capacità di intendere e volere dell’imputato al momento dell’omicidio.

Milano, 16 luglio 2026 – Era capace di intendere e volere al momento dei fatti Daniele Rezza, il ventunenne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. Lo ha stabilito una perizia psichiatrica, affidata alla psichiatra Mara Bertini e disposta nel processo d'appello, dopo che il giovane in primo grado era stato condannato a 27 anni di reclusione. Manuel Mastrapasqua, 31 anni, ucciso per un paio di cuffie wireless da 14 euro Emozioni alterate . "L'indagine peritale – si legge nella relazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise a coltellate Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie del cellulare: Rezza “è capace d’intendere e di volere”

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Omicidio Mastrapasqua, Daniele Rezza chiede perdono in aula. Si riapre il processo: disposta perizia

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