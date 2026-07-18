Ubriaco e senza patente lancia una tanica di benzina sul poliziotto e tenta di dargli fuoco L’agente salvo per un soffio anzi per un balzo

Un uomo ubriaco e senza patente ha lanciato una tanica di benzina contro un agente di polizia, tentando di dargli fuoco. L’episodio si è verificato a Oristano e si è concluso con l’agente che è riuscito a schivare il getto di liquido infiammabile grazie a un rapido movimento all’indietro. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Tragedia sfiorata a Oristano, ubriaco e senza patente, fermato lancia una tanica di benzina sul poliziotto e tenta di dargli fuoco. L’agente salvo per un soffio, anzi per un tempestivo balzo indietro. Ma riavvolgiamo il nastro, e torniamo alla notte scorsa, quando un normale controllo stradale ha rischiato di trasformarsi in un incubo per due agenti della polizia stradale di Oristano impegnati in un servizio per il contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Oristano, lancia una tanica di benzina sul poliziotto che l’ha fermato e tenta di dargli fuoco. Sì perché i due agenti nell’esercizio delle loro funzioni hanno fermato un’auto nel centro di Cabras (Or) e hanno notato che l’autista mostrava chiari sintomi di ebbrezza alcolica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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