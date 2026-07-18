Un uomo senza patente e visibilmente ubriaco ha lanciato una tanica di benzina contro un agente e l’auto di servizio durante un controllo stradale. L’aggressore è stato arrestato. La scena si è svolta in pochi secondi, creando momenti di panico tra gli agenti. Nessuno è rimasto ferito. La tanica è stata recuperata e l’uomo è stato portato in carcere.

Un conducente, senza patente e con evidenti sintomi di ebbrezza, avrebbe cercato di dare fuoco a un poliziotto e all’auto di servizio Quello che doveva essere un normale controllo stradale si è trasformato in attimi di terrore per due agenti della Polizia Stradale di Oristano. L’episodio è avvenuto nel centro di Cabras, dove i poliziotti erano impegnati in un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno fermato un’autovettura il cui conducente mostrava evidenti sintomi riconducibili all’abuso di alcol. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che l’uomo era alla guida senza patente e trasportava un passeggero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Oristano, lancia una tanica di benzina contro un agente: arrestato un uomo

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