Lancia tanica di benzina su un poliziotto e tenta di dargli fuoco | arrestato e subito rilasciato

Durante un controllo stradale nel centro di Cabras, due agenti della polizia stradale hanno fermato un’auto con un conducente che presentava evidenti segni di ebbrezza. L’uomo ha lanciato una tanica di benzina contro uno degli agenti e ha tentato di dargli fuoco. Dopo aver agito, è stato arrestato e subito rilasciato.

Un normale controllo stradale si trasforma in un incubo per due agenti della polizia stradale di Oristano impegnati in un servizio per il contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche I poliziotti hanno fermato un’auto nel centro di Cabras (Or) e hanno notato che l’autista mostrava chiari sintomi di ebbrezza alcolica. L’uomo, che tra l’altro era alla guida senza patente e con un passeggero a bordo, non solo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, ma ha anche manifestato insofferenza, chiedendo con insistenza di evitare di procedere con le sanzioni. Anche il passeggero disturbava l’attività di controllo degli agenti, col chiaro intento di farli desistere dal redigere il verbale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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