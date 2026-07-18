Il cuore di Ascoli batte sempre più forte. Alle 19 di ieri gli abbonati fatti registrare nel primo giorno della seconda fase della campagna abbonamenti erano stati 6.204 e in serata addirittura la cifra aveva superato anche quota 6.500. Un’intera città nel pallone. Code e disagi sono stati registrati nel corso della giornata che ha visto migliaia di tifosi riversarsi fin dalle prime ore del mattino, in tutti i punti vendita Ticketone, per sottoscrivere le tessere che forniranno il pass per assistere alle 19 gare casalinghe dei bianconeri nel prossimo torneo cadetto. Il 28esimo dell’ultracentenaria storia del club di corso Vittorio Emanuele. ‘Non sarà un’avventura’, questo il claim capace di tenere viva la passione calcistica di una piazza tornata a festeggiare la promozione e ora pronta a sognare ad occhi aperti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tutti in fila per gli abbonamenti. Ascoli, che passione: già 6.500

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