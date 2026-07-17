Alle 10 di stamattina si è aperta la secondo fase della campagna abbonamenti ‘Non sarà un’avventura’ per la curva sud dello stadio, che permette agli ex abbonati della curva nord di prenotare un posto nella nuova curva sud Rozzi. La vendita degli abbonamenti nel settore è iniziata ufficialmente, segnando il ritorno dei tifosi in curva sud dopo la pausa. La fase riguarda esclusivamente coloro che avevano già sottoscritto un abbonamento nella passata stagione.

Bentornati in curva sud. Stamattina allo scoccare esatto delle ore 10 si aprirà la tanto attesa seconda fase della campagna abbonamenti ‘Non sarà un’avventura’ che consentirà ai tanti abbonati in curva nord della passata stagione di accasarsi, intanto virtualmente, nell’attesissima nuova curva sud Rozzi. Un primo passo verso il ritorno a casa effettivo, dove il tifo bianconero più caldo potrà realmente tornare a seguire la partita da quel lato dello stadio Del Duca che era mancato nel corso degli ultimi anni. Lo stesso che lo ha sempre contraddistinto il settore fino al momento della chiusura e della demolizione per i problemi legati ai gravi danni riportati a seguito del terribile terremoto del 2016. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, i tifosi tornano in curva Sud. Al via gli abbonamenti nel settore

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Pineto-Ascoli 2025/26 (Tifo Curva Sud Costantino Rozzi)

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