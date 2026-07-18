tutte stanno impazzendo per le infradito jelly noi le abbiamo trovate in versione low cost

Le infradito jelly, tipiche delle spiagge e degli anni Novanta, sono tornate in auge, ma in versione economica. Queste calzature in gomma sono disponibili ora a prezzi bassi, sfatando l’idea che siano solo per il mare o per il passato. Oggi si trovano facilmente in negozi di moda low cost, attirando un pubblico più ampio. Nonostante il prezzo contenuto, mantengono lo stile colorato e trasparente che le ha rese popolari.

Se pensavate che le infradito di gomma fossero relegate unicamente al bagnasciuga o ai vecchi ricordi d’infanzia degli anni Novanta, preparatevi a ricredervi. Il tormentone assoluto di questa stagione ha una consistenza gommosa, colori semitrasparenti e si chiama infradito jelly. Questo grande ritorno sta letteralmente dominando i di Instagram, trasformando la calzatura minimalista per eccellenza nel pezzo forte dei nostri look estivi. Da Instagram alle strade, le celeb che ne sono ossessionate. Le influencer e le celeb più amate non riescono più a farne a meno, e i loro scatti su IG ne sono la prova schiacciante. Che si trovino su uno yacht in Costa Azzurra o a passeggio per la città, vengono costantemente “paralizzate” dall’obiettivo dei fotografi mentre sfoggiano le loro infradito jelly. 🔗 Leggi su Dilei.it

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