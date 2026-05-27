Le infradito di pelle, spesso considerate più informali, vengono proposte anche in versioni eleganti e low cost per la stagione estiva 2026. Le nuove collezioni mostrano modelli con tacco, pensati per essere indossati sia in occasioni casual che più formali. La tendenza punta a unire praticità e stile, con dettagli raffinati e materiali di qualità accessibili. Le scarpe sono disponibili in diverse varianti di colore e design.

L’estate 2026 ha scelto quali saranno le scarpe di punta dei prossimi mesi: i sandali infradito con tacco. Un’alternativa cool ai sandali gioiello, alle slingback e alle solite mules. A renderli più cittadini ci stanno pensando le celebrity, da Hailey Bieber a Bella Hadid, fino all’ultimo look indossato da Kaia Gerber. Fotografata a Los Angeles con un total look Mango, ne indossa un modello easy ma chic, facile da trovare anche in versione low cost. Proprio come le sue. L’infradito col tacchetto è la tendenza ( anche low cost) dell’estate 2026. Il punto di forza dei sandali infradito con tacco è che sono una tendenza destinata a vedersi ovunque, ma non richiedono grandi investimenti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come abbinare le infradito di pelle, eleganti anche in versione low cost

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalla cropped in denim alla versione in pelle, ecco come abbinare la giacca corta per creare look equilibrati e di tendenzaLa giacca corta, un capo versatile che spazia dal denim alla pelle, si prepara a essere protagonista della stagione primaverile.

Leggi anche: Bella Hadid a Saint-Tropez con un look Massimo Dutti: lo stile francese in versione low cost

Temi più discussi: Sandali infradito con tacco: come indossare la scarpa più cool dell'estate; Abito marrone e infradito: la combo di Bella Hadid da provare ora; Isabel Marant e Havaianas lanciano le infradito più cool dell'estate 2026; Britney Spears le portava già negli anni 90: le infradito con tacco sono il trend dell'estate 2026.

Come abbinare le infradito di pelle, eleganti anche in versione low costCome abbinare i sandali infradito con tacco? Il look di Kaia Gerber in Mango è l’idea chic e low cost da copiare per l’estate 2026. amica.it

Come abbinare i sandali infradito con tacco: dai look casual a quelli elegantiDalle passerelle allo Street Style, i sandali infradito con tacco si confermano la scarpa chiave della stagione: i modelli e gli outfit da provare ... iodonna.it