Viaggiare in aereo con i figli? Come stanno cambiando le politiche di Ryanair e delle altre compagnie low cost

Da metropolitanmagazine.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Recentemente, Ryanair ha eliminato la tariffa per il posto a sedere accanto ai bambini, permettendo ai genitori di scegliere gratuitamente i posti vicini. Tuttavia, altre compagnie low cost continuano a far pagare costi aggiuntivi per questa opzione, che possono variare notevolmente. Le politiche sulle spese per i viaggi con bambini differiscono tra le diverse compagnie aeree, influenzando i costi complessivi di un viaggio in aereo con figli.

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Di recente, Ryanair ha smesso di far pagare ai genitori il posto a sedere accanto ai propri figli, ma –a seconda della compagnia aerea– i costi extra legati al viaggiare con bambini possono essere ingenti. In alcuni casi, si rischia addirittura di spendere più per il neonato che viaggia in braccio di quanto si sia pagato per il proprio volo. Il minore potrebbe non aver bisogno di un sedile, e alcune compagnie aeree offrono sconti per i bimbi sopra i due anni. aaltre, però, applicano alle famiglie tariffe pari a quelle previste per un adulto. In alcuni casi, il prezzo di listino dei biglietti è inferiore al costo previsto per portare con sé un neonato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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