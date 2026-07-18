Tutte le info sull’alga tropicale trovata in concentrazioni oltre i limiti sulla costa pisana | può dare irritazioni

Un’alga tropicale è stata trovata in concentrazioni superiori ai limiti sulla costa pisana. La presenza è stata segnalata da Arpat e dal Comune, che stanno monitorando la situazione. La sostanza può causare irritazioni alle vie respiratorie. Non sono stati riportati altri effetti o rischi immediati. La scoperta riguarda un’area balneare frequentata durante il periodo estivo. Nessuna misura di allerta è stata ancora adottata.

Marina di Pisa, 18 luglio 2026 – Un ospite indesiderato in mare. Un ospite che può provocare irritazioni alle vie aeree. Un’alga, che viene monitorata da Arpat e Comune. Accade a Marina di Pisa, dove in alcuni tratti di mare ci sono concentrazioni troppo alte di Ostreopsis ovata, un’alga tropicale che dalla fine degli anni Novanta è riuscita a trovare un buon habitat anche nel mare toscano, che si è progressivamente “scaldato”. E adesso che è presente in maniera piuttosto importante, ci sono delle raccomandazioni per la balneazione. Rivolte in particolare alle fasce deboli, a chi ha già problemi respiratori. Lo spiega il Comune di Pisa. L’avviso del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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