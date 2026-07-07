Sfera Ebbasta 10 anni da re della trap e una doppia celebration a San Siro | scaletta successi tutte le info sulla mobilità

Notizia in breve

Sfera Ebbasta ha riproposto il concerto a San Siro dopo due anni, con due eventi estivi sold out. La serata ha visto il rapper esibirsi di nuovo nel celebre stadio milanese, con una scaletta che ha ripercorso i suoi successi. L’artista celebra i dieci anni di carriera come figura di spicco della trap, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La mobilità e le modalità di accesso sono state organizzate per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.