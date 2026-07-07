Sfera Ebbasta 10 anni da re della trap e una doppia celebration a San Siro | scaletta successi tutte le info sulla mobilità
Sfera Ebbasta ha riproposto il concerto a San Siro dopo due anni, con due eventi estivi sold out. La serata ha visto il rapper esibirsi di nuovo nel celebre stadio milanese, con una scaletta che ha ripercorso i suoi successi. L’artista celebra i dieci anni di carriera come figura di spicco della trap, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La mobilità e le modalità di accesso sono state organizzate per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.
A due anni di distanza dalla sua prima doppietta da tutto esaurito nel tempio del calcio, Sfera Ebbasta si riprende il palco milanese con un duplice evento estivo sold out. Il re della musica trap italiana torna sulla scena dei grandi impianti sportivi con il suo nuovo tour celebrativo del decennale di attività. L'artista ha scelto di strutturare questo spettacolo non come il classico veicolo promozionale per un nuovo progetto discografico, bensì come un grande ringraziamento collettivo dedicato al proprio pubblico. L’artista Sfera Ebbasta Il fenomeno nato a Cinisello Balsamo. All'anagrafe Gionata Boschetti, il musicista classe 1992 ha mosso i suoi primi passi nella periferia milanese, precisamente a Cinisello Balsamo, trasformando i racconti della sua realtà in un fenomeno culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pyrex, Sfera Ebbasta - DARKMONEY
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