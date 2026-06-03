Il palco d' Italia è a Rimini dopo Vasco arriva Achille Lauro | stadio blindato tutte le info sulla viabilità
Il palco principale dell’Italia si trova a Rimini, dove si svolge un concerto di Achille Lauro, dopo quello di Vasco Rossi. La zona dello stadio è stata completamente chiusa al traffico, con strade e accessi monitorati dalle forze dell’ordine. La viabilità è stata modificata per facilitare gli spostamenti dei partecipanti e garantire la sicurezza durante l’evento. Le autorità hanno comunicato le deviazioni e le aree interdette al pubblico.
Dopo aver fatto da trampolino di lancio al nuovo tour di Vasco Rossi, Rimini concede il bis e si conferma capitale delle grandi anteprime musicali italiane. La città, che nelle ultime settimane ha trasformato lo stadio Romeo Neri in un laboratorio a cielo aperto per la musica dal vivo, è pronta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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