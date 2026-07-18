Nonostante il divieto di balneazione, diverse persone si sono immerse nel mare di Bagnoli, ignorando le ordinanze che segnalano la non balneabilità dell’acqua. Alcuni bagnanti sono stati visti nuotare e tuffarsi, mentre le autorità non hanno ancora effettuato interventi per far rispettare le restrizioni. La situazione ha portato una associazione di cittadini a diffidare ufficialmente le autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Come noto, il mare di Bagnoli non sarà balneabile fino all’avvenuta bonifica, e le ordinanze sindacali vietano dunque i tuffi in acqua. Ciò nonostante, in tanti violano le prescrizioni, facendo lo stesso il bagno. Una circostanza ben nota ai residenti, e rilanciata anche da inchieste tv, come quella di Report. L’associazione Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli ha perciò inviato una diffida ad adempiere agli obblighi di vigilanza. Destinatario è il sindaco Gaetano Manfredi, firmatario dell’ordinanza sindacale 4542026, ultimo provvedimento in materia. Con lui, per le rispettive competenze, anche il Comandante della Polizia locale di Napoli, il presidente dell’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centrale, il prefetto e la Capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tuffi a Bagnoli in barba a divieto balneazione, Cittadinanza Attiva diffida autorità

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