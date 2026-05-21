A Genova è stata vietata la balneazione in alcune aree del quartiere Levante, tra cui Boccadasse, a causa di un provvedimento dell'Arpal. La decisione nasce dalla presenza di elevati livelli di inquinamento nelle acque di quella zona, che hanno portato al divieto temporaneo di tuffarsi o nuotare. La restrizione riguarda specificamente le zone di Levante più frequentate dai bagnanti, in modo da tutelare la salute pubblica e prevenire eventuali rischi legati alla qualità delle acque.

? Domande chiave Quali zone specifiche del Levante sono state colpite dal divieto?. Perché Arpal ha disposto il blocco immediato della balneazione?. Come influiranno questi nuovi divieti sulla stagione turistica genovese?. Dove si estendono esattamente i nuovi limiti a Boccadasse e Pegli?.? In Breve Campionamenti Arpal del 18 e 19 maggio hanno causato i nuovi blocchi.. L'assessora Silvia Pericu ha proposto le restrizioni per la sicurezza ambientale.. Divieto esteso a Boccadasse, Via Murcarolo, Via Gianelli e scogliera di Via Oberdan.. Blocchi già attivi a Pegli e presso il torrente Rexello dopo rilievi precedenti.. Il vicesindaco Alessandro Terrile ha firmato un’ordinanza che blocca la balneazione in diverse zone costiere di Genova, a seguito dei campionamenti effettuati da Arpal lo scorso 19 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, stop ai tuffi nel Levante: vietata la balneazione a Boccadasse

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