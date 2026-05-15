Sabato niente tuffi | scatta il divieto di balneazione ma solo per un giorno in un tratto di costa
Sabato 16 maggio, nella zona di Genova, sarà vietata la balneazione in un tratto di costa tra le 8 e le 17. La restrizione riguarda esclusivamente questa porzione di mare e sarà valida solo per quella giornata. Nessun divieto si applica nelle aree vicine o in altri momenti. La decisione è stata presa per motivi legati alla sicurezza e alla qualità delle acque, secondo le disposizioni dell’autorità competente. I bagnanti sono invitati a rispettare questa disposizione temporanea.
Sabato 16 maggio balneazione vietata a Genova, tra le ore 8 e le ore 17. Ma solo in un tratto di costa. Il motivo è la manifestazione "Italian Open Water Tour Genova Boccadasse Challenge 2026 - Traversata Crêuza de Mä" che si svolgera proprio nello specchio acqueo genovese.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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