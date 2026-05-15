Sabato niente tuffi | scatta il divieto di balneazione ma solo per un giorno in un tratto di costa

Da genovatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, nella zona di Genova, sarà vietata la balneazione in un tratto di costa tra le 8 e le 17. La restrizione riguarda esclusivamente questa porzione di mare e sarà valida solo per quella giornata. Nessun divieto si applica nelle aree vicine o in altri momenti. La decisione è stata presa per motivi legati alla sicurezza e alla qualità delle acque, secondo le disposizioni dell’autorità competente. I bagnanti sono invitati a rispettare questa disposizione temporanea.

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Sabato 16 maggio balneazione vietata a Genova, tra le ore 8 e le ore 17. Ma solo in un tratto di costa. Il motivo è la manifestazione "Italian Open Water Tour Genova Boccadasse Challenge 2026 - Traversata Crêuza de Mä" che si svolgera proprio nello specchio acqueo genovese.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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