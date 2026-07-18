Il tecnico dell’Inghilterra ha commentato la sconfitta nella semifinale contro l’Argentina, attribuendo la responsabilità a sé stesso. Ha aggiunto che non ci sono colpevoli singoli tra i giocatori e ha sottolineato che la squadra si prepara ora alla partita per il terzo posto contro la Francia. La sfida si svolgerà in seguito alla sconfitta per 2-1 nella semifinale.

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, ha detto la sua in vista della finale per il terzoquarto posto contro la Francia. Alla vigilia della finale per il terzo posto del Mondiale contro la Francia, Thomas Tuchel è tornato sulla dolorosa semifinale persa dall’ Inghilterra per 2-1 contro l’ Argentina. Il commissario tecnico tedesco, finito nel mirino della critica per alcune scelte tattiche considerate troppo prudenti, ha difeso con decisione il proprio operato. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo L’Inghilterra era passata in vantaggio, ma nel finale ha subito la rimonta dell’Argentina, vedendo sfumare l’accesso alla finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tuchel difende l’Inghilterra dopo il KO con l’Argentina: «Colpa mia, ma nessun capro espiatorio»

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The Messi Effect Tuchel Defends Englands Normal Dependency on Harry Kane

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