La stampa inglese divide la maggior parte dei titoli tra gli attacchi ai rivali per lo striscione "Le Malvine sono argentine", al dolore per l'eliminazione bruciante, agli attacchi alla tattica difensivista di Tuchel. Vediamo i titoli dei principali quotidiani e siti d'oltremanica. "Inghilterra eliminata da un magico Messi: paga il prezzo per essersi chiusa in difesa". Così titola The Times. La versione online del Daily Mail si scatena contro gli argentini per lo striscione sulle Malvine: "Furia per lo striscione sulle Falkands" e chiede addirittura la squalifica dei giocatori che lo hanno mostrato. "Il dolore continua per l'Inghilterra" è il titolo del Telegraph sulla rimonta patita nel finale dai Tre Leoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Arroganza argentina", "Colpa di Tuchel": il ko dell'Inghilterra sui giornali britannici

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