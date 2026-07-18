"Se è più facile che qualcuno si prenda la colpa, me ne assumo io la responsabilità". Così il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel è tornato sulla sconfitta in semifinale contro l'Argentina ai Mondiali. L'allenatore tedesco, che ha vinto trofei con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern Monaco, ha dichiarato che la sua squadra è stata troppo passiva. In vantaggio per 1-0 all'85' minuto e chiusa in difesa, l'Inghilterra ha subito gol da Enzo Fernández e dal subentrato Lautaro Martínez, in un contesto di tattiche e sostituzioni ampiamente criticate. Tuchel ha affermato di essersi fidato del suo istinto durante la partita e di non rimpiangere le sue decisioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Inghilterra, il mea culpa di Tuchel: "Il ko con Argentina è colpa mia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LOST HIS HEAD! Max Scott BACKS Thomas Tuchel as England manager but EXPLAINS where it went WRONG!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Arroganza argentina", "Colpa di Tuchel": il ko dell'Inghilterra sui giornali britannici

Inghilterra-Argentina: il fenomeno Messi e il fallimento di TuchelNella partita tra Inghilterra e Argentina, l'Argentina ha vinto eliminando la squadra inglese.

Argomenti più discussi: Mbappè fa mea culpa: Il nostro gioco non è stato degno di una semifinale mondiale; Perché Tuchel si è difeso contro l'Argentina: lo scandalo del pullman davanti alla porta di Pickford; Caldo estremo a Miami, Norvegia-Inghilterra a rischio slittamento: ecco cosa filtra dalla FIFA; New York, ‘mea culpa’ di Mamdani: Little Italy torna sulla mappa.

Salvato una vita, ora affrontando un grave misconducto al lavoro. - Inghilterra reddit

Haaland è un Lucca che ce l'ha fatta. Sabatini fa mea culpa, interviene PistocchiDopo la doppietta che ha sancito l'eliminazione del Brasile dal Mondiale, Sandro Sabatini ha fatto pubblicamente mea culpa su Erling Haaland. Il centravanti della nazionale scandinava ha trascinato i ... msn.com