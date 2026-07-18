Thomas Tuchel ha invitato la squadra di calcio inglese a concludere la stagione con una prestazione forte. La richiesta arriva dopo le recenti partite della Coppa del Mondo. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di finire bene la stagione, senza specificare obiettivi particolari o risultati attesi. La sua richiesta si rivolge alla squadra, che deve prepararsi per le ultime gare prima della pausa. Non ci sono state altre dichiarazioni o dettagli sui prossimi incontri.

2026-07-17 23:24:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Thomas Tuchel ha esortato l’Inghilterra a concludere alla grande la stagione della Coppa del Mondo dopo aver rivolto un discorso emozionante alla sua squadra dopo la straziante sconfitta in semifinale di mercoledì contro l’Argentina. L’allenatore dell’Inghilterra ha parlato ai suoi giocatori dopo essere tornati alla base di Kansas City, incoraggiandoli a lasciarsi alle spalle la delusione e a fare un’ultima prestazione contro la Francia nello spareggio per il terzo posto di sabato. Tuchel ha anche detto alla squadra quanto fosse orgoglioso dei loro sforzi durante tutto il torneo dopo aver guidato l’Inghilterra solo alla quarta semifinale di Coppa del Mondo maschile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuchel chiede un finale forte per la stagione della Coppa del Mondo dell’Inghilterra

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