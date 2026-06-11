Jude Bellingham ha giocato un ruolo decisivo durante l’ultima amichevole dell’Inghilterra prima della Coppa del Mondo, sotto la pioggia a Dallas. L’attaccante ha segnato un gol e mostrato grande sicurezza, mettendo fine alle discussioni sulla sua presenza tra i titolari contro la Croazia il 17 giugno. La partita è stata caratterizzata anche da temporali e pioggia intensa, ma la prestazione di Bellingham ha attirato l’attenzione.

Breaking: Dopo i fulmini, i tuoni e la pioggia, Jude Bellingham ha brillato così tanto che ha sicuramente messo fine al dibattito sull’opportunità di partire titolare per l’Inghilterra contro la Croazia a Dallas il 17 giugno. C’era molto di cui apprezzare la prestazione dell’Inghilterra, incluso il controllo di Elliot Anderson a centrocampo e il ritmo di Anthony Gordon sulla sinistra, ma questa era la serata di Bellingham qui all’Inter & Co Stadium di Orlando. I tifosi inglesi si sono presentati in gran numero, cantando di andare a New York per la finale della Coppa del Mondo, e rincuorati nella loro speranza dalla prestazione del loro numero 10. “Juuuuude” hanno cantato. Hanno creduto. Forse Thomas Tuchel adesso lo farà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La stella dell’Inghilterra inchioda i colori della Coppa del Mondo durante l’ultima prova generale di Thomas Tuchel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Thomas Tuchel sulla forma fisica di Bukayo Saka per la Coppa del MondoThomas Tuchel ha commentato lo stato di forma fisica di Bukayo Saka in vista della Coppa del Mondo.

La squadra inglese e Thomas Tuchel affrontano la preoccupazione per la “piacevole attività” della Coppa del Mondo 2026Una notizia di oggi riguarda la nazionale maschile inglese impegnata ai Mondiali 2026.

Temi più discussi: Jude Bellingham dovrebbe essere il volto simbolo dell'Inghilterra ai Mondiali, ma la stella del Real Madrid rischia di finire in panchina; Bomber Kane e tanto talento per Tuchel: l'Inghilterra va al Mondiale con una corazzata. Sarà la volta buona?; Gli 11 calciatori più pagati che giocheranno ai Mondiali 2026; Mondiali 2026, le probabili formazioni delle squadre qualificate.

[OC] Chi vince la Coppa del Mondo 2026? Un modello (Elo) contro il mercato delle scommesse (Polymarket) reddit

Jude Bellingham dovrebbe essere il volto simbolo dell'Inghilterra ai Mondiali, ma la stella del Real Madrid rischia di finire in panchinaJude Bellingham è il volto simbolo della campagna inglese per i Mondiali 2026, ma non è certo che sarà titolare. goal.com

Saka: Quest'Inghilterra ha tanti punti di forzaLa stella dell'Inghilterra Bukayo Saka ha espresso la sua opinione sulle prospettive dell'Inghilterra ai Mondiali FIFA del 2026. Avendo disputato tre tornei importanti a livello internazionale, Bukayo ... fifa.com