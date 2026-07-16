Nonostante l'eliminazione precoce dalla Coppa del Mondo, l'allenatore della nazionale inglese rimarrà in carica. La Federcalcio ha confermato il supporto al tecnico, con l'amministratore delegato che ha sottolineato l'impegno dimostrato durante il torneo. Nessuna comunicazione ufficiale indica cambiamenti nello staff tecnico in vista delle prossime competizioni.

2026-07-16 10:49:00 Breaking news: La Federcalcio ha sostenuto il tecnico inglese Thomas Tuchel, sotto accusa, con l’amministratore delegato Mark Bellingham che ha insistito sul fatto che il tedesco “ha dato tutto” durante la loro deludente campagna di Coppa del Mondo. I Tre Leoni sono usciti dalla fase semifinale ieri sera dopo una deludente sconfitta per 2-1 contro l’Argentina, grazie ai gol nel finale di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez che hanno fatto il danno dopo il primo gol di Anthony Gordon. La tattica di Tuchel di lanciare sui difensori e sedersi – l’Inghilterra aveva solo il 12% di possesso palla tra il gol di Gordon e il gol vincente di Martinez – fallì orribilmente quando l’Argentina ricevette lo slancio necessario per ribaltare la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuchel resterà allenatore dell’Inghilterra nonostante la debole uscita dalla Coppa del Mondo

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