Nella prima amichevole della stagione, il Monza ha battuto 4-3 la Pro Vercelli al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. La partita ha visto sei gol e molte occasioni da rete, con il Monza che ha mostrato alcune delle idee di gioco del nuovo allenatore. La sfida ha coinvolto entrambe le squadre in un confronto aperto e spettacolare.

2026-07-18 20:48:00 Flash news da TS: Inizia con un successo l’avventura di Ivan Juric sulla panchina del Monza. Al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello, i brianzoli superano 4-3 la Pro Vercelli nella prima amichevole della nuova stagione, mostrando già alcuni principi di gioco del nuovo allenatore. Il resoconto della partita. I biancorossi partono con grande intensità, nonostante le temperature elevate, creando diverse occasioni nei primi minuti con Dany Mota, Pessina e Kouadio. A sorpresa, però, è la Pro Vercelli a sbloccare il risultato con una conclusione dalla distanza di Burruano. La reazione del Monza è immediata: prima arriva il pareggio favorito dall’autorete di Van Koeverden su traversone di Birindelli, poi Colpani completa la rimonta con uno splendido sinistro a giro dopo una brillante azione personale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - TS – Gol e spettacolo nella prima di Juric al Monza: Pro Vercelli battuta 4-3

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