Il Monza ha vinto 4-3 contro la Pro Vercelli in una partita amichevole disputata a porte chiuse sul campo di Monzello. La gara si è svolta il 18 luglio 2026 e ha visto entrambe le squadre segnare più volte, con il Monza che ha concluso in vantaggio. La partita rappresenta il primo test stagionale per il team, sotto la guida di Juric, che ha sorriso al termine dell'incontro.

Monza, 18 luglio 2026 – La stagione del Monza si apre con un pirotecnico 4-3 contro la Pro Vercelli nella prima amichevole estiva, tenutasi a porte chiuse sul campo di Monzello. Chiaramente si tratta di una sfida indicativa dove il neo tecnico Juric ha potuto trarre le prime considerazioni, nonostante il caldo afoso e le gambe appesantite dai carichi di lavoro. Per il Monza in tabellino l’autorete che ha permesso di pareggiare i conti dopo l’iniziale svantaggio e i gol di Colpani (apparso ispirato), Petagna e Forson. Quest’ultimo ha brillato così come l’altro giovane (arrivato dal mercato) Loubao autore di un assist e di buona giocate. Spazio anche agli altri due nuovi acquisti Kouadio e Ondoa, mentre si è rivisto Galazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Monza, prima amichevole pirotecnica: 4-3 con la Pro Vercelli, Juric sorride

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