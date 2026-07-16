Proseguono le sedute di allenamento per il Monza nel ritiro del centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, che sarà anche la sede, sabato alle ore 18, del primo test stagionale contro la Pro Vercelli. L’esordio, non ufficiale, del tecnico Juric si disputerà però a porte chiuse in quanto il campo principale (dotato di tribuna) di Monzello è attualmente interessato dai lavori di rifacimento del manto erboso e non è pertanto agibile. Nell’occasione Juric potrà provare quelli che ad oggi ritiene i titolari, dando però anche ampio spazio ad esperimenti e ai tre giovani acquisti arrivati finora: Kouadio, Loubao e Ondoa. Rimanendo sempre in tema di gioventù, sono stati invece ceduti in prestito Capolupo allo Spezia e Vailati all’ Audace Cerignola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Qui Monza. Anche Ravanelli ai saluti: c’è la Samp. Sabato primo test con la Pro Vercelli

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