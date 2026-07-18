trump torna a minacciare il canada di annessione per il fumo degli incendi pagheranno i danni

Donald Trump ha nuovamente minacciato il Canada di un’eventuale annessione, in risposta ai danni causati dagli incendi boschivi. Da settimane, il paese sta combattendo circa 900 incendi, con almeno 200 nella provincia dell’Ontario, vicino al confine con gli Stati Uniti. Trump ha dichiarato che il Canada dovrebbe pagare i danni derivanti dagli incendi, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni. La situazione degli incendi rimane critica, con interventi in corso per contenere le fiamme.

Da diverse settimane il Canada sta affrontando un’emergenza incendi di proporzioni enormi, con quasi 900 roghi, almeno 200 dei quali nella provincia sudorientale dell’Ontario, vicino al confine con gli Usa. I fumi e le ceneri degli incendi, trasportati dal vento, sono arrivati fino negli Stati Uniti, oscurando il cielo dall’Ohio a Washington D.C. Il presidente Trump ha accusato il Canada di esserne responsabile, tornando a parlare di annettere il Paese agli Stati Uniti. Gli incendi che stanno devastando il Canada Trump minaccia un'altra volta l'annessione Preoccupazione per la finale dei Mondiali Gli incendi che stanno devastando il Canada Gli incendi estivi nelle vaste foreste del Canada non sono una novità, e non è nemmeno inusuale che il Paese abbia difficoltà a controllarli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Il fumo degli incendi in Canada oscura lo skyline di New YorkIl cielo di New York è stato coperto dal fumo proveniente da incendi boschivi nell’Ontario, Canada.

Canada nella morsa degli incendi: oltre 800 roghi attivi, evacuazioni e fumo fino agli Stati UnitiOltre 800 incendi boschivi sono attivi in Canada, causando evacuazioni e generando fumo che si estende fino agli Stati Uniti.

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