Il cielo di New York è stato coperto dal fumo proveniente da incendi boschivi nell’Ontario, Canada. Le immagini mostrano lo skyline della città oscurato da una coltre di fumo densa. Le fiamme stanno interessando vaste aree di foresta e il fumo si sta spostando verso sud. Nessuna informazione su eventuali evacuazioni o danni diretti è stata comunicata.

Le immagini mostrano lo skyline di New York avvolto dal fumo proveniente dai vasti incendi boschivi che stanno interessando la provincia canadese dell’Ontario. La nube ha raggiunto gli Stati Uniti, rendendo appena visibili alcuni dei simboli della città, come il One World Trade Center, l’Empire State Building e il Chrysler Building. Gli incendi, ancora fuori controllo in diverse aree del Canada, stanno provocando un significativo peggioramento della qualità dell’aria anche oltre confine. Milioni di persone sono state esposte a livelli di inquinamento atmosferico considerati non salubri dalle autorità. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il fumo degli incendi in Canada oscura lo skyline di New York

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