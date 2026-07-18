L'ex presidente ha annunciato l'intenzione di imporre nuove tariffe al Canada a causa degli incendi boschivi che hanno provocato una copertura di fumo su gran parte del nord degli Stati Uniti. La decisione arriva in risposta alla diffusione di fumo e ai danni causati dagli incendi nella regione settentrionale del paese. Nessuna data precisa viene riportata per l'eventuale applicazione delle tariffe.

Trump ha minacciato di imporre nuove tariffe al Canada dopo che centinaia di incendi boschivi hanno ricoperto gran parte del nord degli Stati Uniti con una coltre di fumo. La minaccia fa seguito alle lamentele dei legislatori statunitensi in merito agli incendi boschivi e alla richiesta del premier dell’Ontario, Doug Ford, agli Stati Uniti di inviare aiuti per combattere gli incendi, anziché limitarsi a lamentarsi. “Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e della relativa vegetazione”, ha tuonato il tycoon. “Ciò sta causando un’invasione ingiustificata degli Stati Uniti da parte di aria sporca, inquinata e insalubre, la cui qualità è pericolosa e assolutamente inaccettabile!”, ha aggiunto annunciando che contatterà il primo ministro Mark Carney. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump ha minacciato di imporre nuove tariffe al Canada (per colpa degli incendi)

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Trump Threatens Tariff on Canadian Aircraft | Your Morning

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