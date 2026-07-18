Trump così influenza le elezioni di Midterm e vanifica gli sforzi per riavvicinarsi a Xi

Donald Trump non ha alcun potere di influenzare direttamente le elezioni di metà mandato, poiché la sua autorità non si estende sullo svolgimento delle votazioni. Tuttavia, le sue dichiarazioni e azioni pubbliche possono influenzare il clima politico e le dinamiche di campagna elettorale. In particolare, le sue prese di posizione possono rafforzare o indebolire determinati candidati o gruppi politici, modificando potenzialmente l’esito delle elezioni. Non ci sono evidenze che il presidente possa annullare o bloccare i processi elettorali.

Donald Trump può annullare le elezioni di medio termine? È una domanda che mi viene fatta spesso, e la risposta è sempre "no", perché il presidente non ha alcuna autorità sullo svolgimento delle votazioni. Tuttavia, la Casa Bianca è molto attiva in vista della consultazione del prossimo 3 novembre: dopo il successo nel ridisegnare i distretti elettorali in vari stati per salvare una decina di seggi repubblicani, e il tentativo di cambiare le regole sul voto per corrispondenza (bocciato dai tribunali), ora Trump ha tenuto un discorso alla nazione lanciando nuove accuse di interferenze nel sistema americano. Gli obiettivi sono due: salvare la proposta di legge che mira a ridurre il numero di votanti - presumibilmente democratici - e preparare il terreno per altri tentativi di condizionare le elezioni di questo autunno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Trump prova a manipolare le elezioni di midterm

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