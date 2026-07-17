I Democratici si preparano alle elezioni di midterm di novembre, considerate decisive per controllare la Camera dei Rappresentanti e limitare l'influenza dell'amministrazione attuale. La vittoria potrebbe impedire al presidente di spingere la propria agenda e di mantenere il potere nelle ultime fasi del suo mandato. L'allarme tra i Democratici cresce in vista di un voto che potrebbe cambiare gli equilibri politici, con il partito repubblicano che punta a riconquistare terreno.

Negli Stati Uniti è allarme rosso in casa dem. Le elezioni di midterm del prossimo novembre rappresentano l’unica possibilità per il partito dell’asinello di conquistare la Camera e porre un freno all’agenda di Donald Trump e rendere così il capo della Casa Bianca un’”anatra zoppa” per i restanti due anni del suo mandato. Nelle ultime ore però il tycoon si è rivolto alla nazione per denunciare brogli elettorali alle consultazioni del 2020, vinte da Joe Biden, e per spingere il Congresso (inclusi diversi repubblicani) ad approvare il Save America Act, il disegno di legge fermo al Senato che introdurrebbe limitazioni al voto per corrispondenza e richiederebbe l’obbligo di presentare un documento di identità per votare e la prova della cittadinanza statunitense per registrarsi al voto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Trump farà tutto il possibile per sovvertire le elezioni”. Ecco come i dem si preparano alle elezioni di midterm

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