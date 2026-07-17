Un ex presidente ha dichiarato che le elezioni di metà mandato del prossimo novembre sono a rischio di brogli, sostenendo che il sistema elettorale sia vulnerabile. Ha anche ripetuto accuse riguardanti le elezioni del 2020, affermando che sarebbero state influenzate da un presunto complotto del regime venezuelano e dalla Cina, che secondo lui non avrebbe voluto la sua vittoria. Le dichiarazioni si concentrano sulla possibilità di irregolarità elettorali e su presunte interferenze straniere.

Si concentra sulle elezioni di metà mandato il tycoon, sostenendo che il sistema elettorale sia “vulnerabile”. Parla ancora delle elezioni del 2020 affermando che sarebbero state soggette ad un “complotto del regime di Nicolas Maduro” e che la “Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni”. Abc e Nbc hanno trasmesso il discorso solo sulle piattaforme Durante il suo discorso alla nazione, il presidente americano, Donald Trump, ha voluto specificare che “le elezioni americane sono vulnerabili ai brogli e al rischio che vegano rubate”. Davanti alle telecamere The Donald menziona rapidamente l’Iran e l’economia. Ciò che interessa al tycoon è assicurare ai cittadini americani che si adopererà per mettere in sicurezza lemidterm di novembre(le elezioni di metà mandato) dalle “scioccanti debolezze” venute alla luce. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ildifforme.it - Trump prepara il terreno per le midterm di novembre: “elezioni a rischio brogli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Left Is TERRIFIED: Bill Maher Admits Democrats Are Blowing The Election!

Notizie e thread social correlati

“Trump farà tutto il possibile per sovvertire le elezioni”. Ecco come i dem si preparano alle elezioni di midtermI Democratici si preparano alle elezioni di midterm di novembre, considerate decisive per controllare la Camera dei Rappresentanti e limitare...

Trump: Possiamo perdere elezioni midterm solo se siamo stupidi e imprudentiIl leader di un partito ha dichiarato che la sconfitta nelle elezioni di metà mandato dipende esclusivamente da comportamenti imprudenti o sciocchi...

Temi più discussi: Paralisi a Hormuz, Trump non ferma i raid e prepara l'escalation; Previsioni Prezzo Solana: Accumulazione a $80 Prepara il Terreno per uno Scatto Esplosivo; L'AI col visto. Trump controlla i nuovi modelli, Xi si prepara a fare lo stesso; America senza pace/2 Midterm, Trump già contesta il voto.

E' evidente che i sondaggi per il Repubblicani in vista delle Mid-Term devono essere disastrosi... E quindi #Trump cosa fa. Inventa cose e, soprattutto, prepara il terreno per un’ulteriore torsione autoritaria degli USA Scenari sempre più preoccupanti! x.com

Trump attacca la Cina: Ha rubato i dati elettorali degli americani. Il nostro sistema di voto è compromessoIn un discorso dalla Casa Bianca il tycoon ha lanciato pesanti accuse a Pechino e preparato il terreno in vista delle elezioni di midterm ... msn.com

Discorso alla Nazione, Trump: Sistema elettorale a rischio brogli, Cina ha rubato datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Discorso alla Nazione, Trump: Sistema elettorale a rischio brogli, Cina ha rubato dati ... tg24.sky.it