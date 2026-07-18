L'ex presidente degli Stati Uniti ha accusato la Cina di aver falsato le elezioni del 2020, affermando che Pechino avrebbe interferito nel processo elettorale. La risposta di Pechino non si è fatta attendere, con un portavoce che ha negato ogni coinvolgimento e ha dichiarato di non interessarsi alle accuse. Nel frattempo, con le elezioni di metà mandato in arrivo, alcuni politici hanno criticato le alleanze e le posizioni di altri leader, accentuando il clima di tensione politico.

Con le Midterm vicine, il tycoon torna sull’integrità dei voti. Vance strizza l’occhio ai Maga anti-israeliani e critica Bibi Le Midterm di novembre si avvicinano. E Donald Trump è tornato a focalizzarsi sulla spinosa questione dell’integrità elettorale. Giovedì, il presidente statunitense ha tenuto un discorso in prima serata, annunciando di aver declassificato alcuni documenti che proverebbero «scioccanti vulnerabilità nella nostra infrastruttura elettorale». Trump ha innanzitutto puntato il dito contro la Cina. «La Repubblica popolare cinese ha perpetrato quella che si ritiene essere la più grande violazione di dati elettorali della storia, che ha portato all’acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file di elettori statunitensi», ha detto. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Trump accusa la Cina: «Ha falsato le elezioni americane del 2020». Pechino se ne frega

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Trump e Xi a Pechino: la Cina vince e gli USA perdono

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