Nella notte tra giovedì e venerdì, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la Cina avrebbe interferito nelle elezioni del 2020. Non sono state fornite prove a supporto di questa affermazione. La dichiarazione è stata pronunciata durante un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli o evidenze presentate.

Nella notte fra giovedì e venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto un discorso in cui ha accusato la Cina di aver interferito nelle elezioni del 2020, senza però mostrare prove. Trump perse quelle elezioni contro il Democratico Joe Biden, e da allora ha sempre sostenuto, senza fondamento, che la vittoria gli fosse stata rubata. Nel suo discorso ha detto di basare le sue accuse contro la Cina su una vasta raccolta di documenti di intelligence che la sua amministrazione ha recentemente declassificato (ha cioè tolto il vincolo di segretezza), ma nessuna delle informazioni pubbliche contenuta in quei fascicoli avvalora le sue affermazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilpost.it - Trump ha accusato la Cina di interferenze nelle elezioni del 2020

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

US President Donald Trump Accuses China of Election Interference | White House Press Briefing

Notizie e thread social correlati

Trump accusa la Cina: “Nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia. Nostro sistema compromesso, ecco le prove”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la declassificazione di documenti che mostrano “vulnerabilità scioccanti” nel sistema elettorale...

Trump accusa la Cina: «Nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia, rubati a 220 milioni di elettori Usa»Un ex presidente ha dichiarato che nel 2020 la Cina avrebbe rubato dati elettorali di 220 milioni di cittadini americani, definendo il fatto il più...

Temi più discussi: Trump accusa: elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola; Trump accusa la Cina di interferenze nelle elezioni del 2020 - Investing.com; Nuove opportunità per la Cina in Asia Sudorientale; Cina, arrestato il sismologo americano che studiava i test nucleari della Corea del Nord.

Zhang Zhidong, noto come il re del fentanyl, è accusato dalle autorità statunitensi di essere stato l'anello di congiunzione tra i produttori cinesi di precursori chimici e il cartello di Sinaloa, contribuendo ad alimentare il traffico dell'oppioide sintetico verso gli St x.com

Oltre 200 progetti di energia pulita sono stati cancellati o ridotti da quando Trump è tornato in carica, causando la perdita di quasi mezzo milione di posti di lavoro e 55 miliardi di dollari di PIL annuo reddit

Trump accusa la Cina, dal 2020 si è appropriata dei dati di 220 milioni di elettoriIl presidente Usa ha dichiarato nesl suo discorso alla nazione che la Cina è responsabile della più vasta compromissione di dati elettorali della storia ... corriere.it

Trump attacca la Cina: Ha rubato i dati elettorali degli americani. Il nostro sistema di voto è compromessoIn un discorso dalla Casa Bianca il tycoon ha lanciato pesanti accuse a Pechino e preparato il terreno in vista delle elezioni di midterm ... ilgiornale.it