Trump ha accusato la Cina di interferenze nelle elezioni del 2020

Da ilpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra giovedì e venerdì, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la Cina avrebbe interferito nelle elezioni del 2020. Non sono state fornite prove a supporto di questa affermazione. La dichiarazione è stata pronunciata durante un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli o evidenze presentate.

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Nella notte fra giovedì e venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto un discorso in cui ha accusato la Cina di aver interferito nelle elezioni del 2020, senza però mostrare prove. Trump perse quelle elezioni contro il Democratico Joe Biden, e da allora ha sempre sostenuto, senza fondamento, che la vittoria gli fosse stata rubata. Nel suo discorso ha detto di basare le sue accuse contro la Cina su una vasta raccolta di documenti di intelligence che la sua amministrazione ha recentemente declassificato (ha cioè tolto il vincolo di segretezza), ma nessuna delle informazioni pubbliche contenuta in quei fascicoli avvalora le sue affermazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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US President Donald Trump Accuses China of Election Interference | White House Press Briefing

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