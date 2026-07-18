Un uomo è deceduto dopo essersi tuffato nell’Adda per salvare un bambino di quattro anni che stava annegando. L’incidente è avvenuto in località Golfo Rivolta, nel territorio di Truccazzano. Il bambino è stato recuperato dai soccorritori in condizioni gravi e trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco.

L’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco è concentrato in località Golfo Rivolta, nel territorio di Truccazzano. Il piccolo è stato recuperato in gravi condizioni e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Bergamo Un uomo è morto dopo essersi tuffato nelle acque dell’Adda a Truccaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Truccazzano, uomo morto dopo tuffo nell’Adda per salvare il nipote di 4 anni che stava annegando: gravisse il bimbo

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