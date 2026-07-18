Un uomo è morto nel tentativo di salvare il nipote di 4 anni, gettandosi nelle acque dell’Adda vicino a Golfo Rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è immerso nel fiume per cercare di salvare il bambino, ma ha perso la vita nel tentativo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Tragedia lungo le rive del fiume Adda, nei pressi di Golfo Rivolta (Cremona). Un uomo si è gettato in acqua per salvare il nipote di 4 anni e nel tentativo di soccorrerlo ha avuto la peggio. Disperso per alcune ore, tanto da rendere necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano intorno alle 12.30, il corpo dell’uomo è stato recuperato nel pomeriggio. La vittima si trovava lungo il fiume insieme al fratello e al nipote, trasportato in elisoccorso all’ ospedale di Bergamo in condizioni critiche. La famiglia ha origini indiane e stava trascorrendo una giornata al riparo dal caldo. Oltre ai vigili, presenti sul posto anche una APS del Distaccamento di Gorgonzola, il 118 e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Si getta nell’Adda per salvare il nipote: muore un uomo

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