Troppo popolare e indigesto ai generali | perché Zelensky ha cacciato il ministro Fedorov

Il ministro della trasformazione digitale è stato rimosso dal governo ucraino dopo settimane di tensioni con i vertici militari. La decisione è stata annunciata durante una riunione di gabinetto, senza dettagli su eventuali sostituzioni. La sua uscita segue critiche interne riguardo a progetti di innovazione tecnologica e alla gestione delle risorse digitali. Nessuna dichiarazione ufficiale ha spiegato i motivi, ma fonti interne riferiscono di divergenze tra il ministero e i comandi militari.

Kiev, 18 luglio 2026 – Il popolo ucraino ormai ai repulisti del presidente Volodymyr Zelensky dovrebbe essere abituato. Ma quello del ministro della Difesa, Mychajlo Fedorov, ha portato in piazza migliaia di persone nella capitale Kiev, dopo che, appena qualche giorno fa, per la ‘decapitazione’ della premier Julija Svyrydenko non aveva protestato nessuno. https:www.quotidiano.netvideoesterizelensky-chiede-unita-dopo-rimozione-del-popolare-ministro-difesa-usaf2v76 Ma perché? Il siluramento di Fedorov non ha carattere amministrativo, ma puramente politico. Partiamo con il capire chi sia l’ormai ex ministro della Difesa. Mychajlo Fedorov ha appena 35 anni e incarna una nuova generazione di leader ucraini, cresciuti dopo il crollo dell'Unione Sovietica e lontani dai tradizionali percorsi della politica e delle forze armate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddo

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