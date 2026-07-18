Durante i tornei Challenger, l’ATP ha iniziato a testare un nuovo regolamento che prevede la sostituzione delle palline ogni cinque giochi. Questa decisione arriva dopo numerosi infortuni tra i tennisti, attribuiti alla qualità delle palline utilizzate. Le palline sono considerate tra le cause principali di problemi a polso, gomito, avambraccio e spalla, secondo diversi giocatori. La modifica mira a ridurre i rischi legati all’usura delle palline durante le partite.

Il peggior avversario dei tennisti, oggi, non è dall'altra parte della rete, ma nella loro mano. Sembra un paradosso, ma le palline sono diventate uno dei temi più caldi del tennis moderno, al punto da essere indicate da molti giocatori come una delle principali cause dell'aumento degli infortuni a polso, gomito, avambraccio e spalla. Proprio per questo, l’Atp ha deciso di intervenire con una sperimentazione a livello Challenger. D'ora in avanti le palline verranno sostituite con maggiore frequenza: il primo cambio non arriverà più al settimo game, ma al quinto, mentre i successivi passeranno dal tradizionale nono al settimo gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Troppi infortuni a causa delle palline: l'Atp sperimenta nei Challenger il cambio ogni 5 game

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