Tennis palle nuove ogni 7 game | la mossa dell’ATP per ridurre il numero degli infortuni

L'ATP ha modificato il regolamento sulle sostituzioni delle palle durante le partite di tennis. Ora le prime palle nuove verranno inserite dopo 5 game anziché 7, mentre i successivi cambi avverranno ogni 7 game, non più 9. Questa modifica mira a ridurre gli infortuni agli arti superiori causati dall’usura delle palle. La decisione riguarda l’intera durata di un match, mantenendo invariata l’usura durante il riscaldamento.

L’ATP prova a porre un freno ai tanti infortuni a braccia ed avambracci dovuti alle diverse caratteristiche delle palle adottate: in un match il primo set di palle nuove arriverà dopo 5 game e non più 7, mentre i successivi cambi avverranno ogni 7 game e non più 9 (dunque l’usura del riscaldamento resta equiparata a quella di 2 game). La sperimentazione partirà nei tornei Challenger e poi, a seconda dei riscontri ottenuti, potrebbe essere adottata anche sul circuito maggiore. I continui cambi di marche di palline di torneo in torneo, con caratteristiche differenti, possono portare a lesioni al braccio, che possono coinvolgere polso, gomito, avambraccio o spalla. 🔗 Leggi su Oasport.it

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