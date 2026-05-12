Jannik Sinner ha vinto tutti i match contro avversari italiani nei tornei ATP, mantenendo l’imbattibilità. Dopo aver sconfitto Sebastian Ofner e Alexei Popyrin, si prepara a sfidare il connazionale Andrea Pellegrino negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, che si svolge sul Centrale del Foro Italico. L’incontro è previsto per questa fase del torneo, con Sinner in qualità di favorito.

Dopo aver concesso le briciole a Sebastian Ofner e Alexei Popyrin, Jannik Sinner si appresta ad affrontare nel ruolo di strafavorito il connazionale Andrea Pellegrino sul Centrale del Foro Italico in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2026. Il numero uno al mondo insegue uno dei pochi titoli che ancora mancano nella sua bacheca, ma prima di proiettarsi alle fasi finali del torneo dovrà prima superare lo scoglio rappresentato dal 29enne pugliese proveniente dalle qualificazioni. Sinner ha però dimostrato in questi anni di non soffrire in alcun modo a livello psicologico i derby, non a caso è tutt’ora imbattuto contro i tennisti azzurri nei tabelloni principali del circuito maggiore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner imbattuto contro gli italiani nei tornei ATP: chi è stato l’ultimo azzurro a sconfiggerlo in un Challenger

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