L’ultima prova del circuito First Nine by Energia 365 si è svolta al Cus Ferrara Golf, con la conclusione dell’edizione 2026. I vincitori sono stati i giocatori chiamati Costanzelli e Persi. La gara, che ha visto partecipanti impegnati su nove buche, ha segnato la fine del torneo, ormai consolidato nel calendario del circolo. La manifestazione ha attirato gli appassionati di golf locale.

Con l’ottava e ultima prova disputata, si è conclusa l’edizione 2026 del circuito First Nine by Energia 365, appuntamento ormai consolidato nel calendario del Cus Ferrara Golf particolarmente apprezzato dagli appassionati delle gare sulle 9 buche. Il circuito ha fatto registrare un’ottima partecipazione lungo tutte le tappe in programma, confermando il gradimento per una formula che permette di coniugare agonismo e tempi di gioco ridotti. Un format moderno e dinamico che ha coinvolto numerosi golfisti, del circolo e non, dando vita a sfide sempre combattute fino all’ultima buca. Ogni appuntamento prevedeva i tradizionali premi di giornata, mentre le classifiche finali, una lordo e una netto, sono state determinate dalla somma dei migliori cinque risultati Stableford ottenuti nelle otto prove disputate, con tre risultati di scarto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trofeo di golf al Cus. ’First Nine by Energia 365’. Vincono Costanzelli e Persi

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