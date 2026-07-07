Domenica si è svolta la dodicesima edizione del Trofeo Nuova Incisoria, con oltre cinquanta partecipanti che si sono sfidati sul campo del Cus Ferrara. Durante la giornata, i giocatori si sono confrontati su un percorso impegnativo, cercando di ottenere il miglior punteggio con par e birdie. Alla fine, il vincitore è stato decretato sul green, dopo aver superato gli avversari e conquistato il trofeo.

Domenica si è disputata la dodicesima edizione del Trofeo Nuova Incisoria, storico sponsor del Cus Ferrara. Sono stati oltre cinquanta i giocatori che hanno affrontato il percorso ferrarese, sfidandosi a colpi di par e birdie per aggiudicarsi l’ambito trofeo. A rendere ancora più impegnativa la competizione è stata l’afa persistente, che ha condizionato il rendimento di molti partecipanti, soprattutto nella seconda parte del giro, dove il tracciato cussino propone le buche più tecniche e selettive del campo. Si è aggiudicato la manifestazione Vittorio Zanellato con 34 punti lordi, +2 sul par del campo. Di seguito tutti i premiati di categoria e speciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Golf. Trofeo Nuova Incisoria, Zanellato la spunta sul green del Cus. Tridello primo netto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Golf, torna il tradizionale 'Trofeo Pasquali': il resoconto sul green del CusDomenica 3 maggio si è svolto il XII Trofeo Pasquali, un evento di golf organizzato dal Cus Ferrara.

Golf. Filippo Maggi protagonista sul green del CusSul green del Cus Ferrara si è svolta la Banca Mediolanum Golf Cup, una competizione su 18 buche Stableford.