Golf torna il tradizionale ' Trofeo Pasquali' | il resoconto sul green del Cus

Domenica 3 maggio si è svolto il XII Trofeo Pasquali, un evento di golf organizzato dal Cus Ferrara. La competizione è un appuntamento consolidato nel calendario del club, nato dalla volontà di Riccardo Pasquali, imprenditore e storico tesserato. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, che si sono sfidati sui green del club. La manifestazione si inserisce nella tradizione sportiva locale, attirando atleti e tifosi.

Domenica 3 maggio si è disputato il XII Trofeo Pasquali, appuntamento ormai tradizionale del calendario cussino, fortemente voluto da Riccardo Pasquali, imprenditore e storico tesserato del Cus Ferrara. Un evento nato dalla sua passione e dal desiderio di condividere con gli amici una splendida.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Trofeo Fit Therapy al Cus. Sul green vince BelliniHa debuttato al Cus Ferrara Golf, il trofeo Fit Therapy, nuovo ingresso nel calendario ufficiale delle competizioni del circolo dopo la gara... Le festività pasquali non fermano il golf, doppio appuntamento sportivo al Cus: i risultatiLe festività pasquali non hanno fermato i golfisti, che sui green del Cus Ferrara Golf hanno dato vita a due manifestazioni di rilievo.