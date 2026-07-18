Treviso i giudici bocciano l' asilo parrocchiale paritario | Discriminato un bambino con disabilità
Un bambino con disabilità è stato escluso da una scuola dell'infanzia paritaria, che non ha permesso la sua iscrizione. I giudici hanno stabilito che questa decisione costituisce discriminazione nei confronti del bambino. La scuola aveva rifiutato l’ammissione senza offrire alternative o servizi adeguati. La sentenza ha confermato che il rifiuto viola i diritti del bambino e le norme contro la discriminazione.
È discriminatoria nei confronti di un bambino disabile la condotta di una scuola dell’infanzia paritaria che non gli ha garantito la frequenza scolastica per l’intero orario ordinario, come nel caso degli alunni normodotati della stessa classe: la Cassazione annulla una sentenza della Corte d’Appello di Venezia che l’anno scorso aveva dato torto alle doglianze dei genitori di un bimbo di 4 anni in una scuola di infanzia gestito dalla parrocchia di un paese in provincia di Treviso, indicando che «al bambino disabile non può essere imposta una riduzione di orario per la mera circostanza che l’insegnante di sostegno non copra l’intero orario di... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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