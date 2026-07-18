Treviso i giudici bocciano l' asilo parrocchiale paritario | Discriminato un bambino con disabilità

Notizia in breve

Un bambino con disabilità è stato escluso da una scuola dell'infanzia paritaria, che non ha permesso la sua iscrizione. I giudici hanno stabilito che questa decisione costituisce discriminazione nei confronti del bambino. La scuola aveva rifiutato l’ammissione senza offrire alternative o servizi adeguati. La sentenza ha confermato che il rifiuto viola i diritti del bambino e le norme contro la discriminazione.