Santarcangelo i giudici bocciano il maxi impianto fotovoltaico

Nella città di Santarcangelo, i giudici hanno respinto il progetto di un grande impianto fotovoltaico. La decisione arriva dopo un procedimento legale in cui il Comune si è opposto alla realizzazione dell’impianto, che coinvolge diversi aspetti tecnici e ambientali. La sentenza rappresenta una prima vittoria per le autorità locali, che avevano espresso preoccupazioni riguardo all’impatto sul territorio e sulla comunità.

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Nella battaglia legale per il nuovo maxi impianto fotovoltaico, il Comune di Santarcangelo vince il primo round. Il Tar ha infatti respinto il ricorso presentato dall’azienda agricola Del Poggio di Beatrice Pollarini (società del gruppo Pollarini, colosso avicolo), contro il diniego all’impianto arrivato dal’amministrazione di Santarcangelo e dall’Unione della Valmarecchia. Il contenzioso si trascina da tempo. La proprietaria della società – assistita dagli avvocati Emilio Sani, Gianluca Zunino, Beatrice Albanese – contestato il fatto che il progetto fosse stato bocciato senza un’istruttoria approfondita. Il diniego era stato adottato sulla...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santarcangelo, i giudici bocciano il maxi impianto fotovoltaico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Talamello, il Tar rimette in pista il maxi impianto fotovoltaicoIl progetto del maxi impianto fotovoltaico a Talamello proposto da Agm energia avrà una seconda possibilità. Montalto di Castro, il Tar blocca il maxi-impianto fotovoltaico da oltre 65 megawattMontalto, 12 maggio 2026 – Il panorama della transizione energetica nazionale subisce una svolta radicale che parte direttamente da Montalto di...